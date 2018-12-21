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  3. 21 Aralık 2018 22:55

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı: Yaralılar var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı.

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Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı.
 
Ankara'da bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrası 10 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yalandı.

GARDİYANLARLA ÇOCUKLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Sincan ilçesinden bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce 10 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı gardiyanlar ve çocuklar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri artırıldı.

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