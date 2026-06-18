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Sinema biletlerinde yeni indirim oranları belli oldu

Sinema biletlerinde yeni indirim oranları belli oldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema biletlerinde uygulanacak indirim oranlarını yasal bir çerçeveye oturtan yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte öğrenci, gazi, engelli vatandaşlar ve halk günü uygulamaları ile internet satışlarına getirilen yüzde 40 ile yüzde 70 arasındaki indirimin detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sinema salonu işletmecilerinin uyguladığı bilet indirimlerine standartlar getiren yeni mevzuat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dönemde izleyiciler ve işletmeciler arasında çeşitli tartışmalara neden olan halk günü, öğrenci, özel seans ve internet satışlarındaki indirim oranları, artık belirli yasal sınırlamalar çerçevesinde uygulanacak. H

Hangi İzleyici Grubuna Yüzde Kaç İndirim Yapılacak?

Yeni düzenlemeyle birlikte, farklı izleyici gruplarına ve seans türlerine göre uygulanacak maksimum indirim oranları şu şekilde kategorize edilmiştir:

Öğrenci, Kamu Çalışanı ve Halk Günü İndirimleri

Belirli yaş gruplarındaki izleyiciler, öğrenciler, kamu personeline yönelik mesleki gruplar ve haftanın belirli günlerinde uygulanan 'halk günü' kampanyalarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim yapılabilecek.

Engelli, Gazi ve Şehit Yakınları ile Sabah Seansları

Pozitif ayrımcılık gerektiren engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler için satılan biletler ile günün 'sabah ilk seansı' gibi özel gösterim saatlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 50'ye kadar indirim uygulanması karara bağlandı.

İnternet Üzerinden Satışlar

Geleneksel gişe satışlarına alternatif olarak internet üzerinden alınan biletlerde, mevcut tam bilet fiyatı indirimlerine ek olarak yüzde 10'a kadar ilave bir indirim imkanı sunulabilecek.
Özel Film Gösterimleri: Belirli bir filme özel olarak düzenlenen kampanyalarda, sinema salonu işletmecilerinin inisiyatifiyle tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan bir oranda indirim yapılabilecek ve biletler bu sabit kampanyalı fiyattan satışa sunulacak.

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