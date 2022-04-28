Sinemacılardan Gezi Parkı davasına tepki: İmza yağdı

Sinema sanatçılarının Gezi Davası'nda verilen kararlara tepki gösterdiği imza metnine destek sürüyor.

Geçtiğimiz gün Gezi davasının karar duruşması görülmüş, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise 18'er yıl hapis cezası verilmiş, kararların ardından sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşlar tepkilerini dile getirirken; dün birçok kentte protesto eylemleri düzenlenmişti.

SİNEMACILARDAN ORTAK ÇAĞRI

Dün de aralarında Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Özpirinççi, Funda Eryiğit, Ercan Kesal gibi isimlerin bulunduğu bir grup sinemacı ortak bir açıklama yaparak; imza kampanyası başlatmış; Gezi davasında verilen cezaların kendilerine verilmiş olarak saydıklarını belirten sinemacılar, hiçbir erkin anayasal eylemleri cezalandırma hakkına sahip olmadığı ifade etmişti.

İMZA YAĞDI

177 kişinin bulunduğu grubun başlattığı imza kampanyasına destek çağrısı da yapılmıştı.

Son 24 saatte çağrıya adeta imza yağarken; imzacı sayısı 3000’e çıktı.

Yeni imzalar arasında Nuri Bilge Ceylan, Ayfer Tunç, Nejat İşler, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem, Hilal Saral, Barış Pirhasan, Şebnem İşigüzel, İlker Ayrık, Lale Mansur, Hasibe Eren, Ulaş Tuna Astepe, Bige Önal, Ece Yörenç, Mustafa Altıoklar, Nihal Yalçın, Berk Hakman, Ebru Ceylan, Taner Birsel, Aslıhan Malbora, Azize Tan, Ezel Akay, Nergis Öztürk gibi isimler de var.