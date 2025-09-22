  1. Anasayfa
Sinemaseverlere müjde: 27-28 Eylül'de biletler 80 liradan satılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'de sinema biletlerinin 80 liradan satılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini duyurdu.

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir" dedi. 

