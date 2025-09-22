Sinemaseverlere müjde: 27-28 Eylül'de biletler 80 liradan satılacak
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'de sinema biletlerinin 80 liradan satılacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini duyurdu.
Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir" dedi.
DHA
