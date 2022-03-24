Sınıfta çekilen görüntülere tepki yağmıştı! O öğretmen sessizliğini bozdu

Ankara'da özel bir okulda, ders esnasında bir öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. İngilizce öğretmeni olan Eyüp S., ''Kendisiyle buluştuk, konuştuk. Ben kendisini affettim'' dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir özel okulda İngilizce öğretmeni olan Eyup S., ders esnasında bir öğrencisinin ayağa kalkarak kendine yönelik hareketleri sonrasında ne yapacağını bilemedi.

Başka bir öğrenci tarafından çekilen bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olay hakkında soruşturma başlattı.

35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup S., yaşadıklarını anlattı. İngilizce öğretmeni S., “Salı günü okulumda ders anında tam derse konsantre iken, aniden çocuk yerinden kalkmış yanıma gelmiş. Birden yüzümde eller kollar hissetmeye başladım. ‘Ne oluyor’ diye şaşırdım" dedi.

"TİKTOK'A VEREN ÖĞRENCİ HAKKINDA DİLEKÇEM VAR"

Ertesi gün hem hareketleri yapan hem de kameraya çeken öğrencilerinin velileriyle birlikte özür dilemeye geldiklerini anlatan S., şunları kaydetti:

"Biz tabii büyüğüz ve eğitimciyiz. Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok’ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey. Aslında okul idaremiz bu konuda çok hassas, okulda telefon dolapları var. Ama ben çocuklar İngilizce dersinde bilinmeyen kelimelere bakmaları için müsaade etmiştim. Ani gelişen bir olay. Bunu TikTok’a veren öğrenci hakkında okul yönetimine dilekçem var. İzinsiz böyle bir şey olmamalıydı”

"BEN KENDİSİNİ AFFETTİM"

Öğrencilerini çok sevdiğini ve bir hata yüzünden kaybetmek istemediğini belirten S., olay sonrasında öğrenci ve veli ile de görüştüklerini belirterek, “Affettik. Kendisiyle de buluştum, velisiyle de buluştum. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz soruşturma başlattı. O soruşturmanın gidişatı belli edecek. Ama ben kendisini affettim çocuğu. Bu bizim evladımız, atamayız” diye konuştu.

Olay sonrasında kendisine destek mesajları yağdığını, bu durumdan da oldukça mutlu ve memnun olduğunu vurgulayan S., "Çocuk dersi öğrenmeyebilir. Ama çocuk insan olmalı, biz ona insan olmayı öğretmeliyiz. Dolayısıyla biz eğitimde öğretmenlerden kaynaklı şu olabilir. Çocuğa davranışı vermemişiz. Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz. Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim" sözlerini kullandı.

İHA