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Sınır dışı edilen yabancı uyruklu terörist sayısı açıklandı

Sınır dışı edilen yabancı uyruklu terörist sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 2011 yılından bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı uyruklu terörist sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığınca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı uyruklu terörist sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı uyruklu terörist sınır dışı edildi.

En fazla AB uyruklulular sınır dışı edildi

Sınır dışı edilen teröristlerin uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.075 YTS sınır dışı edildi.

Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı uyruklu terörist  sınır dışı edildi.

Son üç yılda ülkesine geri gönderilen teröristlerden ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.

Etiketler sınır dışı sınır Türkiye terörist terör yabancı uyruklu terörist içişleri bakanlığı
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