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Sınır hattında roketli saldırı: Yaralılar var

Sınır hattında roketli saldırı: Yaralılar var
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün gece saatlerinde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevziler ateş altına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kılıç Harekatıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Operasyonun amacı sınır bölgesinden ülkemize gelen saldırıları önlemektir" denildi.

KİLİS SINIRINA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ
TSK'nın operasyonunun ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.

İlk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Roketli saldırının ardından bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından da saldırıya misliyle karşılık verildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gelen bilgiler arasında.

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Etiketler kilis öncüpınar sınır kapısı
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