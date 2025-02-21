Sınır ötesinde 9 terörist daha yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde terörle mücadeleye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.