  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Sınır ötesinde dev operasyon: Batuhan Karadeniz de yakalandı iddiası!

Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 kişi ile ulusal seviyede aranan 45 suçlunun yakalandığını açıkladı. Yakalanan isimler arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 kişi ve ulusal seviyede aranan 45 kişi olmak üzere toplam 61 suçlunun yakalandığını duyurdu. Gürcistan, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere 7 ülkede yakalanan suçlular Türkiye’ye iade edildi.

Bakanlığın yakalandığını duyurduğu B.K. isimli şahsın eski futbolcu Batuhan Karadeniz olduğu öne sürüldü.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı belirtiliyordu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 16, Ulusal Seviyede Aradığımız 45 suçlu olmak üzere Toplam 61 suçlu; Gürcistan (50), Almanya(4), Yunanistan (3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16) F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile Ulusal Seviyede Arananlar (45) B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler batuhan karadeniz İçişleri Bakanlığı kırmızı bülten suçlu iadesi İnterpol
