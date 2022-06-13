  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sınır ötesinden acı haber: 1 evladımız şehit oldu

Sınır ötesinden acı haber: 1 evladımız şehit oldu

Sınır ötesinden acı haber: 1 evladımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Etiketler milli savunma bakanlığı şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji Genel Müdürü öyle bir şeyi unuttu ki
Fil saldırısında ölen kadının cenazesinde akıllara durgunluk veren olay!
Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi
48 yaşında olduğuna kim inanır ? Şevval Sam gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Ünlü oyuncu, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle el ele!
Erdoğan ''erken seçim yok'' dedi, ünlü anketçi ''erken seçim yok, baskın seçim var'' dedi
''İzleyecek dizi kalmadı'' diyenler buraya: İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler
Motorine 2,60 TL daha zam iddiası yalanlandı
Türkiye'nin cennet sahillerinde yeni istila! Sakın dokunmayın
İstanbul'da yabancı uyruklu cinayet! 15 yaşındaki çocuğu öldürdüler!