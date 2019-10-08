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  3. 08 Ekim 2019 07:25

Sınıra yakın mahallaler boşaltılıyor iddiası

Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınara yakın mahallelerin boşatılmasına ilişkin valiliği kararı olduğu yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Sınıra yakın mahallaler boşaltılıyor iddiası
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Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararının olduğu"na ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

AA

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sınır , ceylanpınar
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