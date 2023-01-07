Sınırda 10'u terör örgütü üyesi 15 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2’si PKK/KCK terör örgütü üyesi 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'dakdi hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA