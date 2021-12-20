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Sınırda 4 DEAŞ, 2 FETÖ mensubu yakalandı

Sınırda 4 DEAŞ, 2 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, dördü IŞİD, ikisi FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün IŞİD, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

Etiketler tsk mehmetçik asker operasyon sınır
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