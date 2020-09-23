Sınırda binlerce paket sigara ele geçirildi

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Şanlıurfa’da bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, “yemlik arpa” yükü ile Suriye’den geldiği beyan edilen Türk plakalı bir kamyon riskli olarak değerlendirildi. Detaylı kontrol için araçtaki hayvan yeminin tahliyesine karar verilerek araç dorsesinin kapakları açıldı. Araçta yüklü bulunan hayvan yemi boşaltıldığında, kamyonun dorsesinin zemininin tamamen sigara kartonları ile doldurulduğu görüldü.
Operasyon neticesinde toplam 37 bin 500 paket, yabancı menşeili, üzerinde TPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 630 bin lira olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.
BAKAN PEKCAN'DAN TEBRİK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden operasyonu gerçekleştirenleri tebrik etti.
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