Sınırda füze alarmı: İran'dan Türkiye’ye yönelen füze havada imha edildi

Orta Doğu'da devam eden sıcak çatışma ortamında, Türkiye'nin hava sahasına yönelik ciddi bir tehdit Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) başarılı operasyonuyla bertaraf edildi. İran'dan ateşlenen ve doğrudan Türk hava sahasını hedef alan balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından havada imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye yönelen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın önleme füzesine ait olduğu belirlenirken, MSB'den "Kimden gelirse gelsin güvenliğimizi sağlamaya muktediriz" mesajı geldi.

Ortadoğudaki gerilim 5. gününde tırmanırken, Milli Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmeden önce angaje edilerek imha edildiğini duyurdu.

NATO Sistemleri Devreye Girdi

MSB'den yapılan açıklamaya göre; İran topraklarından ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahalarını kateden mühimmat, rotasını Türkiye'ye çevirdiği an radarlarca tespit edildi. Doğu Akdeniz'de teyakkuz halinde bekleyen NATO hava ve füze savunma unsurları, mühimmatı Türk hava sahasına girmeden zamanında müdahale ile etkisiz hale getirdi.

Operasyon sırasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen metal parça, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak MSB, düşen parçanın hedef mühimmat değil; imhayı gerçekleştiren önleme füzesine ait olduğunu açıkladı.

Sevindirici haber ise olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması oldu.

MSB’den yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Duran'dan açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini, bunun sonucunda ise füze parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir alana düştüğünü ifade etti. Duran, meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığının altını çizdi. Kurumların süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini aktaran Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir. Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.



Bu süreçte medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarının daha hassas hareket etmeleri, teyide muhtaç ve kamuoyunu paniğe sevk edebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğine vurgu yapan Duran, "Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" diye konuştu.



Duran, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir. Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."