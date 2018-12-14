Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2018 16:27

Sınırda göçmen kız çocuğu öldü

ABD-Meksika sınırında yasa dışı geçiş yapan 7 yaşındaki kız çocuğunun öldüğü belirtildi.

Sınırda göçmen kız çocuğu öldü
A+ A-

Geçtiğimiz hafta babasıyla ABD tarafına yaşa dışı geçiş yapan 7 yaşındaki kız çocuğunun ölüm sebebinin aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olduğu belirtildi.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için harekete geçen göçmen konvoyunda yer alan Guatemalalı kız çocuğu, Meksika-ABD sınırında hayatını kaybetti.

Washington Post'un haberinde, geçen hafta babasıyla yasa dışı olarak ABD tarafına geçen 7 yaşındaki kız çocuğunun, gözaltına alındıktan saatler sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çocuğun ölüm sebebinin aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olduğu belirtildi.

Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedildi.

ABD yönetimi kızın ölümüyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

GÖÇMEN KONVOYU GEÇEN AY TİJUANA'YA VARMIŞTI

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

 
ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

AA

meksika , göçmen , kız çocuğu , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM