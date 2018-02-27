Sınırda kahreden olay ! 3'ü çocuk 5 kişi donarak öldü

Hakkari’nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3’ü çocuk, 1’i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi. İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.