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  3. 27 Şubat 2018 15:15

Sınırda kahreden olay ! 3'ü çocuk 5 kişi donarak öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapmak isteyen 3'ü çocuk 1'i kadın 5 kişi, donarak can verdi.

Sınırda kahreden olay ! 3'ü çocuk 5 kişi donarak öldü
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Hakkari’nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3’ü çocuk, 1’i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi. İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.

DHA

hakkari , kaçak , ırak , sınır
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