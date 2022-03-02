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Sınırda mayına basan kaçak göçmenin ayağı koptu

Sınırda mayına basan kaçak göçmenin ayağı koptu

Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmayan çalışan 18 yaşındaki yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu C.E. (18) mayına bastı. Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

Etiketler suriye türkiye mayın
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