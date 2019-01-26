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  3. 26 Ocak 2019 10:03

Sınırda sıcak çatışma iddiası

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra’ya bağlı Cebata el Khaşab bölgesinde Suriye ordusu ile İsrail askerleri arasında sıcak çatışma yaşandığı öne sürüldü.

Sınırda sıcak çatışma iddiası
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Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra’ya bağlı Cebata el Khaşab bölgesinde Suriye ordusu ile İsrail askerleri arasında sıcak çatışma yaşandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Doğan Ergün'ün Suriye kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkeye sızmaya çalışan bir İsrail timine Suriye askerleri ateş açtı.

Buna göre İsrail, bölgede işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nin güvenliği ve İran’ın Suriye’deki askeri varlığını gerekçe göstererek bu ülkeye saldırılarda bulunmayı sürdürüyor. Ayrıca, İsrail İHA’larının da dün Golan’da yoğun devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.

Öte yandan, Şam ile Ankara’nın terör örgütü saydığı YPG/PYD arasında temaslar sürerken, hükümet yetkililerinin dün Halep’in Eserya bölgesinde aşiretleri bir araya getirdiği iddia edildi.

Suriye televizyonunda da bir kısmı yayımlanan toplantıyla ilgili bölgeden bilgi veren kaynak, buluşmaya Suriye’nin kuzeyinde TSK’nin Fırat Kalkanı bölgesinden ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde olan kesimlerden aşiretlerin katıldığını belirtti. Aşiret temsilcilerinin Suriye’de tek meşru yönetim olarak Şam hükümetini, meşru güç olarak da Suriye ordusunu tanıma yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Suriye hükümetinin aşiretleri bir araya getirerek, Ankara ve ABD’nin “güvenli bölge” oluşturulması planına karşı Fırat’ın doğusuna giriş için siyasi zemin hazırlamak istediği değerlendirmesi yapıldı.

 

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