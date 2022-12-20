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Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: Yaralılar var

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: Yaralılar var
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Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangında ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu.

GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR
Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi. 

Etiketler kuru yük gemi yangın
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