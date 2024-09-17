Sinop'ta bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi

Sinop'ta 28 Ağustos'ta Akliman Feneri mevkisinde denizde bulunan erkek cesedinin 11 Ağustos pazar günü Kastamonu'da batan teknenin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı.

Sinop'ta 28 Ağustos'ta Akliman Feneri mevkisinde denizde bulunan erkek cesedinin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos günü “Maviş” isimli fiber teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Öztürk K.'ye ait olduğu belirlendi.

11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesinde, kaptan Öztürk K., Ahmet Kaan K., Emrah Yasin B., Ayşenur G., Hülya M. ve Esmanur G.'nin bulunduğu 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne, Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su alarak battı.

Teknede bulunan Ahmet Kaan K., Emrah Yasin B. ve Ayşenur G., sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk K., Hülya M. ve Esmanur G. kayboldu. Olayın 5'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya M. ve Esmanur G.'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

İHA