''Sinovac'ı 5 Dolar'a getirip 12 Dolar'a satan AK Partili vekil neredeyse hiç vergi ödemedi''

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’ye Covid-19 döneminde Sinovac aşılarını getiren AK Partili Cantürk Alagöz’ün holdinginin ‘hemen hemen hiç’ vergi ödemediğini söyledi.

CHP’li Başarır, Meclis’teki 2025 merkezi yönetim bütçe görüşmelerinde konuştu.

Başarır, Sinovac’ı Türkiye’ye getiren AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Holding’in ‘bugünün rayiciyle’ 60-70 milyar lira ciro yapıp, ‘hemen hemen hiç’ vergi vermediğini öne sürdü.

Başarır, şunları söyledi:

“Bütçeyi konuyoruz, bütçede de en önemli kalem vergi. Az önce burada konuşan Sayın Milletvekili’ne (Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz) birkaç soru sormak istiyorum.

2020’de pandemi dünyaya ve ülkemize büyük zararlar verdi. Kendisi Türkiye’ye aşıyı getirdi. Aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara satıldı.

Bir şeyi merak ediyorum, Alagöz Holding A.Ş. kendisinin şirketi. Bu şirket, bugünün rayiciyle 60-70 milyar lira arası ciro yapıyor.

Görüyorum ki hiç vergi vergi ödememiş hemen hemen. Iğdırspor’a yaptığı katkıları söylüyor valla bu kadar aşıyı getirip bir lira vergi ödemeyip milyarlar kazanmışsa Iğdırspor’u Şampiyonlar Ligi’nde oynatması lazım.

Ben şunu öğrenmek istiyorum, aşı ihalesini al, bire ikiye sat, bir kuruş vergi verme, milletvekili ol, bütçede ahkam kes. Yazıklar olsun gerçekten.”

Cantürk Alagöz ise Başarır’a şu şekilde yanıt verdi:

“Sayın vekil bu konuyu daha önce de gündeme getirdi, emin olun ben dikkate almadım. Çünkü yalanı doğru gibi söylemek büyük bir iş. Konuştuğumuz net yalan. Sizi yanlış anlamak isteyen bir adama doğruyu anlatamazsınız.

Bu ülke pandemi döneminde aşı bulamazken, dünyada aşı bulunmazken 2020 yılının nisan ayında herkes evinde yatarken ben aşı için klinik çalışma başlattım. Klinik çalışmayı 2020 yılının 11’inci ayında bitirdim. Bahsettiğiniz firmanın Türkiye distribütörü benim.

Aşı dünyada hiçbir ülkede 20 Euro’dan aşağı aşı yokken ben bu ülkeye 12 dolara aşı getirdim. Aldığım fiyat bellidir 5 dolara almadım.”

Yeniden konuşan Başarır, son olarak şunu söyledi:

“Ben kendilerine iftira atmadım. 2021 cirosu 7 milyar 575 milyon. 2022 cirosu 800 milyon. 2023 cirosu 1 milyar 300 milyon. Dolara vurduğumuz zaman 1,5 milyar dolar ediyor.

Alagöz Holding 2022, 2023, 2024 matrahsız. Burada yalancı olan, talancı olan, bu ülkeyi zarara uğratan kim? Adam öyle konuşuyor ki aşıyı icat etmiş.

Sen bunu üretmedin, yatırım yapmadın. Sen ithal ettin, getirip para kazandın vergi de vermedin.”