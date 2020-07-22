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  3. 22 Temmuz 2020 18:57

''Sırada ben olmak istemiyorum'' demişti! Başsavcılıktan açıklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada “Ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" adlı paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldığını ve zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

''Sırada ben olmak istemiyorum'' demişti! Başsavcılıktan açıklama
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde “Ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç’nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır.

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tutuklama , gözaltı , sosyal medya
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