Sıralı Kebap: Yemek Kültüründe Yenilikçi Bir Marka Olarak Öne Çıkıyor

Kısa bir zaman önce yeni şubelerini açmaya devam edeceklerini açıklayan Sıralı Kebap işletmecileri Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik kardeşler, geleneksel yemeklere nasıl yenilik katarak servis ettiklerini anlattı

İlk şubelerini 2016 yılında Antalya’da açarak sektöre giriş yapan Çelik kardeşler, dünyanın her yerinde açacakları yeni şubeler ve yeni şehirlerde Türk mutfağını temsil etmeye devam ediyor. Çelik kardeşler, “Yemeklerimizin geleneksel reçeteleri ve pişirme tekniklerine derinden bağlıyız, ancak yaratıcılık açısından sınır tanımıyoruz. Her zaman geleneksel tariflere bağlı kalacağımız gibi, yeni ve yaratıcı sunumların peşinden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

HERKES DAVETLİ

Yemeklerin pişme ve yapım sürecinde geleneklere bağlı kalacaklarını fakat diğer konularda yeniliği asla bırakmayacaklarını belirten Çelik kardeşler, Sıralı Kebap lezzetini denemek için herkesi davet etti. Çelik kardeşler, “Dünya çapında tanınan, Türk ve Doğu özelliklerini taşıyan mutfağımızın yenilikçi sunum ve yaklaşımlarımızla hazırlanan menüsünü tatmaya siz de davetlisiniz.” dedi.

KONSEPT VE SUNUM YENİLİKLER İLE DOLU

Gelişen ve yenilenen dünya düzenine Sıralı Kebap olarak ayak uyduracaklarını vurgulayan Çelik kardeşler, “Gelen misafirlerimizin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri bizim için çok önemli. Yemek yemeye gelen her misafirimizi hem konsept açısından hem de sunumlar açısından birçok yenilik ve güzellik bekliyor. Böylelikle Sıralı Kebap sadece insanların karınlarını doyuracakları bir mekan olmaktan çıkacak.” dedi.