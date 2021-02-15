Şırınga çikolatadan ölümde istenen ceza belli oldu

7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın şırınga çikolata nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin iddaname, 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Okul müdürü ve sınıf öğretmeninin de aralarında bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında ''taksirle ölüme neden olma'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, Ankara Keçiören'deki Aktepe Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu kantininden satın aldığı şırınga çikolatanın boğazına kaçması sebebiyle boğularak hayatını kaybetmişti.