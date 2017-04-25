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  1. 25 Nisan 2017 14:59

Şırnak ve Kars'ta 4 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Bir acı haber de Kars'tan geldi. Operasyon sırasında mayın patlaması sonucu 2 askerimiz şehit düştü.

Şırnak ve Kars'ta 4 asker şehit oldu
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Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalın arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23. jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma özel harekat (JÖH) timlerince,  Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur  bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.

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