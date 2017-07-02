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  3. 02 Temmuz 2017 10:40

Şırnak ve Mardin'de 1'i sağ 12 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'de yapılan operasyonlarda 1'i sağ 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Mardin'de 1'i sağ 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak ve Mardin'deki operasyonlarda 1'i sağ 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik  operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör  örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları  Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece  gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İl Jandarma  Komutanlığına bağlı ekipler tarafından eylem için keşif çalışması yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine bir terörist sağ olarak yakalandı. Ayni ilçede güvenlik güçlerine saldırı  hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince  düzenlenen hava harekatında  da beş terörist etkisiz hale getirildi.

AA

operasyon , şırnak , terörist , mardin