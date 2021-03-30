Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı.

Yurt içindeki sayıları hayli azalan hain teröristlerin tamamını etkisiz hale getirmek üzere hayata geçirilen Eren Operasyonları'na devam ediliyor.

2020'de Yıldırım Operasyonları ile büyük darbe alan PKK'nın 2021 yılı başında 12 Ocak'ta başlatılan ve Eren Bülbül'ün adı verilen Eren Operasyonları ile kökü kazınıyor.

Bu kapsamda bugün operasyonların 12'ncisi olan "Eren-12 Güleşli Operasyonu"na start verildi. Operasyon Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla icra ediliyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.317 personel görev alıyor.



Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.317) personel [(83) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.