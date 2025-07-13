Şırnak'ta 2 bulvara Erdoğan ve Bahçeli'nin isimlerni verildi

Şırnak Belediye Meclisi, Şırnak'ta 2 bulvarın adını değiştirdi. Bulvarlardan birinin adı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, diğerinin adı ise Devlet Bahçeli Bulvarı oldu.

Şırnak'ta Belediye Meclisi'nde oy çoğunluğuyla kabul edilen kararla 2 bulvarın adı değiştirildi.

Şırnak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şırnak'ta yapılan Millet Bahçesi'nin adı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak değiştirilirken, 2 bulvara da hem Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Devlet Bahçeli'nin adı verildi.

Şırnak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Daha önce Gemi Kavşağından başlayarak Şırnak Üniversitesi'ne kadar uzanan güzergah "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" olarak adlandırılmıştı. Son meclis toplantımızda alınan yeni kararla, bu güzergahın kapsamı genişletilmiş olup, Gemi Kavşağından başlayarak imar sınırımızın sona erdiği Orman İşletme Müdürlüğüne kadar olan yolun tamamı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak yeniden düzenlenmiştir." denildi.

Şırnak'ta yine Gemi Kavşağından başlayarak daha önce Hakkari Bulvarı olarak adlandırılan yolun adının da Devlet Bahçeli Bulvarı olarak değiştirildiği açıklandı.