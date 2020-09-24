  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Eylül 2020 09:15

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
A+ A-

İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca  sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DHA

terörist , şırnak , yıldırım-1 operasyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM