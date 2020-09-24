Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
DHA
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