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Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu

Şırnak'ta arazide erkek cesedi bulundu
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Şırnak'ta, vatandaşların fark etmesi sonucu arazide bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çakırsöğüt mevkiinde saat 16.20 sularında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yatığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

 İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.G. (64) adlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler arazi Şırnak  ceset
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