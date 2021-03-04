Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 asker yaralı

Şırnak Cizre karayolunun 25. kilometresinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucunda 11 askerimiz yaralandı.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.