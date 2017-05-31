Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan 'coogeer' tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanısıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. TSK da yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

TSK AÇIKLADI: 13 ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden helikopter kazası ile ilgili şu açıklama yapıldı:

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

13 askerin şehit olduğu kazanın nedeni açıklandı

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

SOYLU, ŞİMŞEK VE IŞIK DA ŞIRNAK'A GİTTİ



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Şınak’a gitti.

3 Cougar kazasında 28 asker şehit oldu...

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: YÜREĞİMİZE KOR ATEŞLER DÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek acı kazadan sonra Twitter'dan bir açıklama yaptı ve "Şırnak'tan acı bir kaza haberi, yine yüreğimize kor ateşler düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun..." mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORGENERAL AKAR'I ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ı arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

KATO DAĞI OPERASYONUNU YÖNETEN KOMUTAN DA ORADAYDI

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterin içerisinde teröristlere kan kusturan ve yıllarca girilemeyen bölge olarak bilinen Kato Dağı operasyonunu idare eden 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu belirtildi.

Kazada 13 asker şehit olurken, helikopterde yıllarca girilemeyen bölge olarak bilinen Kato Dağı operasyonunu yöneten 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi.

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR ŞIRNAK'A GİTTİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.