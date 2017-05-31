Şırnak'ta bir askeri helikopter düştü

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü. İlk bilgilere göre, şehitlerin olduğu öğrenilirken helikopterin Uludere-Beytüşşebap yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğü belirtildi.

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde bir askeri helikopterle saat 19:40 itibarıyla irtibatın kesildiği bildirildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düştüğü belirtildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

TÜMEN KOMUTANI HELİKOPTERDEYDİ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şenoba'dan birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu Coogeer tipi helikopter ile Irak sınırında bulunan Uludere ilçesine bağlı Şenoba mevkiinde irtibat kesildi. Bir süre sonra helikopterin düştüğü belirlendi. Olay yerine helikopterler ve zırhlı araçlarla çok sayıda asker ile ambulans sevk edilirken, şehitlerin olduğu öğrenildi.

Bazı kaynaklar, helikopterin bölgedeki en yüksek zirvelerden birinde Uludere-Beytüşşebap hattına çarparak düştüğünü ileri sürdü.

Bölgede incelemeler sürerken, helikoptere ulaşılıp ulaşılamadığı henüz teyit edilmedi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kazayla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaparak kazada şehitlerimiz olduğunu söyledi.