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  3. 12 Mayıs 2017 16:35

Şırnak'ta çatışma: 1 askerimiz şehit

Şırnak'ta çıkan çatışmada yaralanan bir asker şehit oldu.

Şırnak'ta çatışma: 1 askerimiz şehit
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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

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