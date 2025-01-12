Şırnak'ta gökyüzünde şaşırtan manzara
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde mantar şeklindeki bulut görenleri şaşırttı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde yüksek dağ zirvelerinde dev mantar görünümlü bulut görüldü. Bölge halkı tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Kış aylarında havaların soğumasıyla beraber yüksek dağlarda kar etkili oldu. Kar sonrası dev bulut görsel şölen oluşturdu.
İHA
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