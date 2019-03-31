Şırnak'ta HDP kaybetti AK Parti kazandı

Şırnak'ta Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yarka (56) kazandı.



Evli ve 3 çocuk babası iş adamı Mehmet Yarka, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçenin 54 bin 272 seçmeninden büyük çoğunluğunun oyunu aldı. Kullanılan oyların yüzde 61'inden fazlasını alan Yarka, en yakın rakibi HDP'nin adayı Hişar Osal'dan iki kat daha fazla oy aldı.

KUTLAMALAR YAPILDI

Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre olayların büyük bölümünü AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın almasıyla kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda partili meşaleler yakarak, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı.







'BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK, KAZANANI ŞIRNAK'

Cumhur İttifakı'nın Şırnak Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP'li Hişar Osal'dan iki kat daha fazla oy almasıyla, kent merkezindeki kutlamalara katılarak, seçmenlere teşekkür etti. Yarka, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Bugün öyle bir şey yaptınız ki, ben hep seçim konuşmalarımda diyordum, 'Beni uçurun, ben de Şırnak’ı uçuruyorum.' Evet, Şırnak’ın uçmasına az kaldı. Çünkü siz karar verdiniz. Karar sizin dediniz, oylar da sizin içindir. Bu seçimim kaybedeni yok. Kazanını Şırnak’tır. Çünkü ben dedim hepimiz kardeşiz. Ben tüm Şırnaklıları kucaklamaya geldim. Kimseye bir şahsi kinim yok. HDP’ye gönül veren kardeşlerim de benim kardeşlerimdir. Hiçbir zaman için kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Çünkü ilk gün ne dediysem aynısını diyorum. O kardeşlerimize de hizmet edeceğiz. Onlarla da oturup kalkacağız. Çünkü hepimiz akrabayız. Hepimiz Şırnaklıyız. Ben belediye başkanınız olduğum zaman beni dinlemeniz gerekiyor dedim. Silahlar patlamasın, çünkü ben silahların patlamasına karşıyım. Dedim ki, havai fişeklerde atılmasın, dedim ki araçlar konvoylarla gitmeyelim. Sadece burada bir meşale yakalım, halay çekelim. Sizlerden rica ediyorum."