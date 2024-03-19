Şırnak'ta iki ilçede okullar tatil edildi
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Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, “Beytüşşebap ve Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 20 Mart Çarşamba günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.
Selden kapanan Şırnak- Uludere karayolunda ise temizleme çalışmaları sürüyor.
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