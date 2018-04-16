Şırnak'ta operasyon başladı

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Atakhelikopterleri teröristlerin geçiş güzergahını ateş altına aldı, skorskyler ise bölgeye asker sevkiyatı yaptı.



Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde bulunan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup terör örgütü PKK mensubunun düzenlediği ve 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda, kaçan teröristlerin geçiş güzergahları Atak helikopterlerle ateş altına alındı, bölgeye skorsky helikopterler ve zırhlı Kirpi araçlarıyla da çok sayıda asker sevk edildi.