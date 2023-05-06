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Şırnak'ta PKK operasyonu: Onlarca gözaltı var

Şırnak'ta PKK operasyonu: Onlarca gözaltı var
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan atan ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 45 kişiye yönelik operasyon yaptı. Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 3 gün içerisinde yapılan baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, havai fişekler, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Etiketler şırnak terör operasyon pkk
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