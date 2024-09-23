Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cizre, İdil ve Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarat ve teknik takip çalışmalarının ardından 6 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarma sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol