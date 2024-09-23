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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cizre, İdil ve Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarat ve teknik takip çalışmalarının ardından 6 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İHA

Etiketler Şırnak  Şırnak İl Jandarma Şırnak terör operasyonu terör operasyonları
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