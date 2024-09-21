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Şırnak'ta yıldırım faciası: 2 ölü, 6 yaralı

Şırnak'ta yıldırım faciası: 2 ölü, 6 yaralı
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Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde A., E. ve B. ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir A., Lale, Leyla, Azize E. ile Emin ve Selahattin B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lale ve Leyla E. kurtarılamadı.

Ramazan A.'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler Şırnak  Şırnakta yıldırım yıldırım şırnak yıldırım
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