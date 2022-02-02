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Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu

Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Şırnak/Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler şırnak şehit asker
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