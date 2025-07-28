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Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu

Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta görevli J. Uzm. Çvş. Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden J. Uzm. Çvş. Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun"

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Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya Şırnak  şehit
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