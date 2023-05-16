Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı
Şırnak'taki terör operasyonunda 2 asker şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 asker ağır yaralandı.
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ve 1 asker ağır yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, 15 Mayıs'ta, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla başlatılan ve devam eden operasyonda bir mağarada teröristlerle çıkan sıcak çatışmada; 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda 2 Kahraman Jandarma'mız Şehit oldu, 1 Jandarma'mız ve 1 Güvenlik Korucumuz yaralandı. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
BAKAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başımız sağolsun Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde dün başlayan ve 1 teröristin öldürüldüğü operasyonda, bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Mağarada yaşanan sıcak çatışmada 2 Kahraman Jandarma'mız Şehit oldu, 1 Jandarma'mız ve 1 Güvenlik Korucumuz yaralandı. Rabbim, Şehitlerimize rahmet, yaralarımıza acil şifalar nasip eylesin." dedi.
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