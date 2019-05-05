SON DAKİKA
ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 2 ŞEHİT
ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 2 ŞEHİT
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Mayıs 2019 20:06

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 5 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
 
 
 

şırnak , şehit
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM