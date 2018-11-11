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  3. 11 Kasım 2018 14:43

Şırnak'tan kahreden haber: 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

Şırnak'tan kahreden haber: 2 asker şehit, 5 asker yaralı
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Şırnak Gabar dağı bölgesindeki saldırıda iki asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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