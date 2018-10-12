Şırnak'tan kötü haber: 12 asker yaralı

Şırnak'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait 'Kobra' tipi zırhlı araç, Kumçatı beldesi çıkışında asker intikali sırasında devrildi.
YARALI 12 ASKER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada yaralanan 12 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.