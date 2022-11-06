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  3. Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Villanın bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı

Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Villanın bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı

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İstanbul Sarıyer'de bir villaya düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri yakalandı. Polis ekipleri villanın bahçesinde kazı yaparak ceset aradı. Fatih Altaylı ise kazının 3 gündür sürdüğünü, üç kadın cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

BAHÇEDE KAZI YAPILDI
Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

ALTAYLI, 3 CESET BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Öte yandan konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından bahçede kazının yapıldığına dair bir video yayınladı. Altaylı, "Yer İstanbul'da Sarıyer'deki bir site. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014'ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuşturucu kuryesi oldukları iddiası var." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler istanbul sırp çete lideri
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