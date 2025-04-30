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Sırrı Süreyya Önder hakkındaki iddia yalanlandı

Sırrı Süreyya Önder hakkındaki iddia yalanlandı
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder hakkında doktorların yaptığı açıklamalar dışında çıkan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Doğan, paylaşımda, "Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyişimiz sürüyor. Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz. Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle…" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumundan bir kötü haber dahaSırrı Süreyya Önder'in sağlık durumundan bir kötü haber dahaGüncel

 

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Etiketler Sırrı Süreyya Önder Ayşegül Doğan dem parti dem
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